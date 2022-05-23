Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda hap ve madde ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Sokak satıcılarının yakalanması çerçevesinde yapılan çalışmalarda O.A. adlı şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 143 adet ecstacy uyuşturucu hap, 8,23 gram metamfetamin, 3,04 gram bonzai, 0,74 gram gelen esrar, 5 sentetik ecza hap, 4 tabanca, 4 mermi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.