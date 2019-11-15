İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuyakalan tır şoförü bariyerlere çarparak durabildi

Uyuyakalan tır şoförü bariyerlere çarparak durabildi
Uyuyakalan tır şoförü bariyerlere çarparak durabildi

Şanlıurfa’da seyir halindeyken uyuyakalan tır şoförü bariyerlere çarparak durabildi. Kazada şoför yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken uyuyakalan Özcan S. yönetimindeki 73 DN 083 plakalı tır bariyerlerle çarparak durabildi. Tır şoförü kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, tırın yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Kolsuz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.