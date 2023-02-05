Varto'da hayat durdu: 72 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar 2 gün tatil edildi

Varto'da akşamdan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçeye bağlı 32 köy ve 40 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle 32 köy ve 40 mezra yolunun kapandığı ve kar yağışının dinmesinin ardındaı yol açma çalışmalarının başlatılacağı bildirildi. Varto Belediyesi karla mücadele ekibi de ilçe merkezinde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede okullar 2 gün tatil edilirken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Tekin Doğan ve Ahmet Aydemir adlı vatandaşlar, karın yağmasının iyi olduğunu belirttiler.

Fatih Çelik

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