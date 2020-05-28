Vinçten düşüp yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti

Olay, Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinden bulunan ve yapımı devam eden adli tıp hizmet binasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adli tıp binasının inşaatında çalışan işçiler çalışma sırasından vinçten düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan işçilerden Osman Ataş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Sedat Irmak

