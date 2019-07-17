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Virajı alamayan tur midibüsü portakal bahçesine devrildi: 5 yaralı

Virajı alamayan tur midibüsü portakal bahçesine devrildi: 5 yaralı
Virajı alamayan tur midibüsü portakal bahçesine devrildi: 5 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan tur midibüsü portakal bahçesine devrildi. Kazada Azeri uyruklu 5 turist yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl Turizm Bölgesindeki otellerden aldığı turistleri Manavgat şehir merkezine getirmekte olan Hüseyin D.'nin kullandığı 07 HFY 108 plakalı tur midibüsü, Titreyengöl Caddesinden Herdford Caddesine döndüğü sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan portakal bahçesine devrildi.

Yaklaşık 2 metre yükseklikten bahçeye devrilen tur midibüsünde yolcu olarak bulunan Azeri turistler Elshon Mammadov, Shafag Mammadova, Nur Mammadova, Jeyran Mammadova ve Asmo Mammadova yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Titreyengöl'den AVM'ye götürmek üzere turistleri alarak yola çıktığını belirten araç sürücüsü Hüseyin Demirel, “Herdford kavşağına geldiğimizde rehber sağa dönmemi istedi. Aniden dönünce yağmurdan kayganlaşan yolda araç kaydı ve devrildi” dedi.  

Arif Kaplan

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