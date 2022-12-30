Vodafone'dan 5G yolunda yeni hız denemesi

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 5G hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, 5G ile birlikte artan veri ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde karşılamayı hedefleyen operatör, birden fazla tedarikçili ve çok katmanlı 400 Gigabit hız denemesi yaptı. Acacia Bright 400ZR+ modülleri ve Cisco yönlendiricileri kullanılarak gerçekleştirilen denemede, operatörün Tuzla ve Esenyurt'taki veri merkezleri arasında fiber şebeke ve IP yönlendiriciler üzerinden optik yönlendirme yapılarak 400 Gigabit hıza ulaşıldı. Operatör, bu yeni teknoloji sayesinde, kurumsal ve bireysel müşterilerine daha hızlı ve yüksek düzeyde güvenilir hizmetler sunacak. Ayrıca, enerji verimliliğini artırıp karbon ayak izini azaltarak küresel ısınma ve iklim değişikliğine yönelik mücadeleye destek olacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Özdemir, şunları söyledi: “Bir teknoloji iletişim şirketi olarak dijitalleşme sürecinde en yeni ve faydalı teknolojilere odaklanarak şebeke altyapımızı yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyoruz. Mobil şebekemizi 5G'ye hazırlarken ve artan veri trafiğini en hızlı şekilde taşımak için altyapı yatırımlarımızı sürdürürken, IP ve optiğin uyumlu bir şekilde birlikte çalıştığı en yeni teknolojileri de müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Yaptığımız son testte, Acacia Bright 400ZR+ modülleri ve Cisco yönlendiricilerini kullanarak 400 Gigabit hızında datayı Tuzla ve Esenyurt veri merkezlerimiz arasındaki IP yönlendiriciler üzerinden başarıyla taşıdık. Bu çözüm sayesinde müşterilerimize daha hızlı ve güvenilir hizmet sunabileceğiz. Diğer yandan da enerji verimliliğimizi artırarak ve karbon ayak izimizi azaltarak, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle verdiğimiz mücadeleyi desteklemeyi hedefliyoruz.”

5G son kullanıcı açısından daha erişilebilir olacak

Yapılan açıklamaya göre operatör, altyapısına kazandırdığı yeni teknoloji sayesinde, Mobil IP/Optik şebeke SDN mimarisinin parçası olan tüm katmanlarda ortak yazılımları kullanarak otomatik kapasite artırma, optik aktif yedeklilik ve otonom veri önceliklendirme yeteneklerine sahip olacak. Ayrıca, fiziksel katmanların bir araya gelmesi, operatörün daha güvenilir ağ altyapısı oluşturmasına olanak tanırken, yeni hizmetleri başlatmak ve dağıtmak için gereken pazara sunma süresini de kısaltacak. Operatör, bu yeni teknolojiyle birlikte fiber şebekesini daha etkin ve verimli kullanarak 5G teknolojisinin son kullanıcılar açısından daha erişilebilir olmasını sağlayacak. Vodafone müşterileri, aldıkları hizmetleri ihtiyaçlarına göre yönetebilecek.

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