Wolverhampton Beşiktaş Canlı İzle Bein Sports| Wolverhampton Beşiktaş maçı canlı anlatım

Wolverhampton Beşiktaş Canlı İzle... UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda son maçında üst tur iddiası bulunmayan Beşiktaş, bu akşam İngiltere'nin Wolverhampton takımına konuk oluyor. İşte Wolverhampton Beşiktaş maçından detaylar:

Wolverhampton 0 - 0 Beşiktaş

CANLI ANLATIM

1' Mücadelede ilk yarı başladı.

Abdullah Avcı: "Ülkemize iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolverhampton maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Ülkemize iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş, İngiltere deplasmanında yarın akşam Wolverhampton ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve oyuncu Mohamed Elneny basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı bu sezon son Avrupa maçına çıkacaklarını belirterek, "Grupta, oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımız maçlar oldu. Daha iddialı durumda olabilirdik. Futbolun içinde bunlar var. Rakip, hücumda ve savunmada iyi oynuyor. Grubun son maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Güzel bir maç olmasını diliyorum. İyi bir sonuçla ülkemize dönmek istiyoruz. Beşiktaş, her kulvarda iddialıdır. Burak, geçen akşam serum yedi. Gökhan ve Atiba'nın sakatlık riski var. Vida, Caner ve kaleci Karius'u ben getirmedim. Pazar akşamı ligde ciddi bir maçımız var. Uluslararası seviyede tecrübe kazanmasını istediğimiz birkaç oyuncuya ilk 11'de şans vereceğim" diye konuştu.

Mohamed Elneny: "Tamamen Beşiktaş'ın başarısına odaklandım"

Siyah-beyazlı oyuncu Mohamed Elneny ise, “Önemli bir takıma karşı oynayacağız. İç sahada iyi oynuyorlar. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Genç oyuncularımız, yarın kendilerini Avrupa arenasında gösterme fırsatı bulacaklar. İyi bir maç olacak diye düşünüyorum. Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Avrupa maçlarında şanssızlıklar yaşadık. Son dakikada kaybedilen maçlar var. Avrupa defterini tamamen kapattıktan sonra tüm ilgimizi lige vereceğiz. Büyük bir kulüpteyim. Tamamen Beşiktaş'ın başarısına odaklandım. Ligde ve kupada şampiyon olmak istiyoruz. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Abdullah Avcı, çok iyi ve modern bir futbol anlayışına sahip. Her geçen gün güçlenerek yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta as futbolcular kadroda yok

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Wolverhampton deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, altyapı ağırlıklı bir kadroyla İngiltere'ye gidiyor.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Wolverhampton ile formalite mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş, maçın kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte birçok as futbolcu bu mücadeleye götürülmeyecek.

Karius, Gökhan Gönül, Vida, Caner Erkin, Atiba, Adem Ljajic, Burak Yılmaz, Wolverhampton maçının kadrosuna alınmayan isimler oldu. Bu futbolcuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Douglas, Dorukhan, Victor Ruiz, N'Koudou ve Kartal da maç kadrosunda olmayacak olan diğer isimler. Orkan Çınar ve Muhayer Oktay da, UEFA listesinde yer almadığı için İngiltere'ye götürülmeyecek. Beşiktaş'ın Wolverhampton deplasmanına götüreceği 18 kişilik kadroda altyapıdan tam 7 isim yer alıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Erdem Seçgin'i kadroya dahil etti.

Beşiktaş'ın Wolverhampton kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby."

Wolverhampton Beşiktaş nasıl canlı izlenir?





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