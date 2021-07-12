Türkiye genelinde toplam yabancı mülkiyet sayısı 400 bini geçti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı mülkiyet sayısı 352 bin 96'dan, 400 bin 907'ye yükseldi. Son bir yılda yaklaşık 48 bin 811 yabancı daha mülkiyet sahibi oldu” diye konuştu.

"İstanbul yine ilk sırada"

Yabancıların Türkiye'deki taşınmazlarına ilişkin genel bilgiler paylaşan Özelmacıklı, “Yabancıların en çok tercih ettiği ilk on il listesinde 95 bin 580 kişi ile İstanbul ilk sırada yer alırken, Antalya 78 bin 996 kişi ile ikinci sırada yer aldı. Bu illeri sonrasında ise 19 bin 406 kişi ile Muğla, 17 bin 583 kişi ile Aydın, 15 bin 172 kişi ile Bursa, 12 bin 2 kişi ile Ankara, 10 bin 989 kişi ile Yalova, 7 bin 583 kişi ile Mersin, 6 bin 741 ile İzmir ve 5 bin 539 kişi ile Sakarya yer aldı” dedi.

"Taşınmaz almayı en çok tercih eden ülke Irak"

Vatandaşların Türkiye'de taşınmaz almayı en çok tercih eden ilk on ülke sıralaması hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Irak 35 bin 81 kişi ile ilk sırada yer aldı. Irak'ı 28 bin 364 kişi ile İngiltere, 23 bin 334 kişi ile İran, 22 bin 295 kişi ile Rusya, 18 bin 119 kişi ile Almanya, 13 bin 48 kişi ile Kuveyt, 11 bin 484 kişi ile Suudi Arabistan, 11 bin 175 kişi ile Afganistan, 9 bin 981 kişi ile Yunanistan ve 8 bin 319 kişi ile Norveç yer aldı” dedi.

"En çok İran'lılar vatandaşlık alıyor"

Vatandaşları Türkiye vatandaşı olmayı tercih eden ilk on ülke sıralamasında 3 bin 724 ile İran'ın ilk sırada yer aldığını ifade eden Özelmacıklı, “İkinci sırada 2 bin 388 ile Afganistan, 2 bin 110 ile Irak, bin 619 ile Yemen, bin 425 ile Çin, 956 ile Filistin, 729 ile Japonya, 652 ile Libya, 574 ile Mısır ve 443 ile Pakistan yer aldı” ifadelerini kullandı.