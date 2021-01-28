Yağışlar çiftçiyi sevindirdi

Turizmin yanında önemli bir tarım kenti olan ve Rize'den sonra en fazla yağış alan Muğla'da çiftçinin dört gözle beklediği yağışlar Ocak ayı ile başladı. Menteşe ilçesinde özellikle Karabağlar yaylasındaki su kuyularının boşalması üreticileri tedirgin etti.

Karabağlar yaylasındaki su kuyularının dolması için tarım alanlarının uzun süre su tutması gerektiğini belirten Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, “Son yağışlar çiftçimizin yüzünü bir nebze olsun güldürdü. Özellikle Karabağlar yaylasındaki tarım alanlarının su ile örtülmesi yayladaki çiftçilerimize can suyu gibi geldi. Karabağlar yaylasındaki tarım alanlarının su ile dolması bazı basın yayın organlarında ‘Tarım alanları su altında kaldı' gibi yansıtılıyor. Eğer tarım alanları su ile dolmazsa su kuyuları boş kalır. Kuyuların su tutması ve yağmur suyunun boşa gitmemesi için düden kapağı sürekli kapalı tutuluyor” dedi.

Kuraklığın tüm Türkiye gibi Muğla'yı da önemli ölçüde etkilediğini aktaran Menteşe Ziraat Odası Başkanı Baştuğ, “Muğla Rize'den sonra en fazla yağış alan ildi. Fakat son yıllarda eklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle Muğlalı çiftçiler de bu kuraklıktan etkilendi. Son bir haftadır yağmur ve yüksek kesimlere yağan kar yağışı çiftçimizi fazlası ile memnun etti. Yağmur olmazsa, kar olmazsa yaz aylarında ürün de olmaz. Eğer üretim olmazsa sadece Muğla değil, tüm Türkiye etkilenir. Bu yağışların devam etmesi tek temennimiz” dedi.

Bekir Tosun

