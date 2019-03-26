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Yakalanmamak için estetik yaptıran hırsızlık çetesi lideri ve üyeleri yakalandı

Yakalanmamak için estetik yaptıran hırsızlık çetesi lideri ve üyeleri yakalandı
Yakalanmamak için estetik yaptıran hırsızlık çetesi lideri ve üyeleri yakalandı

İş yerlerindeki alarm ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için sürünerek hırsızlık yapan Sürüngenler Çetesi, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Örgütün lideri olan Yıldırım Bozkurt’un, yakalanmamak için saç ektirme ve bir dizi estetik operasyon geçirdiği ortaya çıkarken, yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Yakalanmamak için estetik yaptıran hırsızlık çetesi lideri ve üyeleri yakalandı - Tıkla İzle

Güngören, Merter, Küçükçekmece ve Bağcılar gibi tekstilcilerin yoğun bulunduğu bölgelerde iş yeri kasalarını patlatarak hırsızlık yapan 8 kişi yakalandı. İş yerlerindeki alarm ve kameralara yakalanmamak için sürünerek içeri giren ve hırsızlık yapan örgüt üyeleri kendilerine “Sürüngenler Çetesi” ismini verdiği öğrenildi.

14 hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ortaya çıkan Sürüngenler Çetesi, hırsızlığı gerçekleştirmeden önce yine bir örgüt üyesine ait olan ticari taksiyle keşif yaptı. Çete ardından güvenlik kameralarını etkisiz hale getirmek ve ikinci bir keşif için tekrar iş yerine gitti. Bir iş yerinde örgüt üyelerinin hırsızlık yaparken sürünerek dolaştığı görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yakalanmamak için estetik yaptırmış

Sürüngenler Çetesi üyelerinin benzer suçlardan birçok suç kaydının bulunmasının yanı sıra, örgütün lideri olan 33 yaşındaki Yıldırım Bozkurt'un 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Yakalanmamak için 4 yıldır sahte kimlik kullanan Bozkurt'un aynı zamanda saç ektirme ve burun, göz çevresi ve çene gibi yüzünün birçok bölgesinde bir dizi estetik operasyon geçirdiği öğrenildi. Sahte kimliğine kayıtlı yaklaşık 700 bin lira değerinde lüks bir otomobili bulunan Bozkurt'un, yaşadığı lüks hayatın yanında sık sık adres değiştirdiği belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından takip edilen örgüt lideri, 23 Mart tarihinde yurt dışına kaçmak üzereyken Zeytinburnu'nda bulunan ultra lüks bir rezidansta yakalandı.

Örgütün gerçekleştirdiği eylemlerden yaklaşık 3,5 milyon lira elde ettiği öğrenildi. Öte yandan şahısların üzerinden 80 bin liraya yakın nakit para, ziynet eşyaları ve kasaları açarken kullandıkları araçlar ele geçirildi. Hırsızlık suçundan yakalanan 8 şüpheli şahıs, adliyeye sevk edildi.  

Murat Horoz - Şeyda Kübra Ayaz

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