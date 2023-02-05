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Yalova'da kar keyfi kazalarla sonuçlandı

Yalova'da kar keyfi kazalarla sonuçlandı
Yalova'da kar keyfi kazalarla sonuçlandı

Yalova’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar keyfi yaşamak için yüksek kesimlere vatandaşlar akın etti. Kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşarken çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Hafta sonunda kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Yalova merkeze bağlı Sugören köyündeki Höyüktepe'ye akın etti. Etkili kar yağışı nedeniyle bölgeye giden araç sürücüleri kayganlaşan yolda zor anlar yaşadı. Birçok sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedenliyle kar keyfi kazalarla sonuçlandı. Trafik kazalarında çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.

Erhan Erdoğan - Serkan Aydemir
 

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