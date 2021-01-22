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Yangın 120 ton su ile 8 saatte söndürülebildi

Yangın 120 ton su ile 8 saatte söndürülebildi
Yangın 120 ton su ile 8 saatte söndürülebildi

Eskişehir’de bir geri dönüşüm fabrikasında akşam saatlerinde çıkan yangın takviye ekiplerin yardımıyla 8 saatte söndürülürken yangında 120 ton su harcandı.

Yangın, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Emirler Mahallesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına ilk müdahile Büyükşehir İtfaiye ekiplerince saat 23.34 yapıldı. Yangının büyük olması nedeniyle takviye ekiplerinde katıldığı söndürme çalışmaları sonucu yangın sabah saat 05.00 sıralarında kontrol altına alınıp, 07.35'de ise tamamen söndürüldü. Ekiplerce alevlere 120 ton su harcanırken, yangın sonrası kül olan malzemeler iş makinalarıyla ayrıştırılıp soğutma işlemi uygulandı.

Bahadır Turgut
 

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