Yangın söndürme uçakları İzmir'e geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanan ve Türkiye'de orman yangınların yoğun olduğu bölgelerde görevlendirilecek Air Tractor tipi 10 uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanına indi. Gerekli kontrolleri yapılan uçaklar, bakanlık yetkilileri tarafından teslim alındı.

Özellikle sarp arazi ve vadilerde yüksek manevra kabiliyetiyle ön plana çıkan uçakların yangınlara, ikili ekipler halinde müdahale edeceği ifade edildi. Her biri 3 ton su taşıma kapasitesine sahip olan uçaklar, 280 kilometre hızla aralıksız 3 saat havada kalabilirken; baraj, göl ve denizde su ikmali yapabiliyor. Tanker yardımıyla da doldurulabilen uçakların, toplam su miktarının yüzde 20'si kadar da yangın geciktirici ile alevlere müdahale edeceği öğrenildi.

Bin kilometre menzile sahip olan Air Tractor tipi uçaklar, ihtiyaç durumuna göre keşif uçuşunda da kullanabiliyor.