Yangın tüpü ile tırın camını kırıp sıkışan sürücüyü çıkardılar

Kaza, Bolvadin-Çay karayolu Akcan Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.D. idaresindeki SK 898 yabancı plakalı armut yüklü tır, Akcan Parkı yakınlarına geldiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje devrilerek durabildi. Kazanın ardından çevreden geçen sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyip ardından araç içerisinde sıkışan sürücüye yardım etmek için seferber oldular. Vatandaşlar ellerine aldıkları yangın tüpleri ile aracın camını kırıp tır kabininde sıkışan sürücüyü çıkardılar. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ardından araçtan çıktı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, olaydan dolayı karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Onur Dal

