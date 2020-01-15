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Yaşlı kadın 10. kattaki evinin balkonundan düştü

Yaşlı kadın 10. kattaki evinin balkonundan düştü
Yaşlı kadın 10. kattaki evinin balkonundan düştü

Adana’da yaşlı bir kadın 10. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay, saat 07.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Oturduğu 10. kattaki evininin balkonuna çıkan Nerzan Ünal (65), dengesini kaybederek düştü. Çevredeki vatandaş durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, parke taşı döşeli zemine düşen yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Yaşlı kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kadının oğlu, annesinin cesedine bakarak gözyaşlarına boğuldu.
Süleyman Cenk İdaye - Serkan Çetinkaya

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