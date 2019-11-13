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Yeni keşfedildi... Doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Yeni keşfedildi... Doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor
Yeni keşfedildi... Doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde baraj yanında bir süre önce keşfedilen görsel güzelliği ile etkileyen yaklaşık 200 metre derinlikteki mağaraya "Keban Gümüşkaya" ismi verildi.

Yeni keşfedildi... Doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor - Tıkla İzle

Keban ilçesi sınırlarında bulunan yaklaşık 200 metre derinliğe ve 10 bin metrekarelik alana sahip olduğu değerlendirilen mağaranın turizme kazandırılması için Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde çalışma yapıldı. Daha önce bir TV ekibinin girdiği ve içeride mahsur kaldığı mağaraya bu kez daha profesyonel bir ekip girerek turizme kazandırılması için çalışma yaptı. Çalışma sonrası Vali Çetin Oktay Kaldırım, mağaranın ismini "Keban Gümüşkaya" olarak belirlediklerini açıkladı.

Vali Çetik Oktay Kaldırım açıklamasında, "Keban Barajı yanında keşfettiğimiz ve turizme açmak için teknik çalışmalarını son aşamaya getirdiğimiz mağaranın ismini çok değerli bir Elazığlıyla birlikte yerinde araştırma yaparak o bölgenin anılan adıyla 'Keban Gümüşkaya Mağarası' olarak belirledik" ifadelerini kullandı.
Mağaradan çekilen görüntüler ise eşsiz güzelliği gözler önüne serdi.

Hüseyin Can
 

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