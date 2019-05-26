Yeni Malatyaspor Bursa CANLI İZLE |Malatyaspor Bursaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç !

Yeni Malatyaspor Bursa Canlı İzle...Yeni Malatyaspor ile Bursaspor bugün çok kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de 34. hafta maçı bugün saat 19.00'da Yeni Malatya Stadyumu´nda oynanacak. Mücadele Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Bursaspor eline geçen fırsatları tepti

Sezonun son haftalarında eline geçen fırsatları değerlendiremeyen Bursaspor, artık rakibinin puan kaybetmesini bekliyor.

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken, yeşil-beyazlı takımda moraller bozuk. Pazar günü müthiş seyirci desteğine rağmen sahada hiçbir varlık gösteremeyen ve Göztepe ile berabere kalan Timsah, kümede kalma şansını son haftaya bıraktı. Bursaspor, ligde kalmak için rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Fırsatları bir bir tepti

Ligin son haftaları yaklaştığında küme düşme potasında yer alan Bursaspor, kümede kalma yolunda yarıştığı rakipleri ile karşılaştı. İlk olarak Akhisar Belediyespor müsabakasına çıkan yeşil-beyazlılar, kötü oyunla sahadan bir puanla ayrıldı. Ardından BB Erzurumspor deplasmanına çıkan Timsah, sahadan puansız döndü. Sezonun en kritik maçında ise sahasında Göztepe'yi ağırladı. Zorlu müsabakada 90 dakika boyunca varlık gösteremeyen yeşil-beyazlılar, eline gelen fırsatları tek tek tepti. Ligde son haftaya girilirken, yeşil-beyazlı ekip Evkur Yeni Malatyaspor'u yense bile Göztepe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Göztepe ise son hafta sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor Bursaspor nasıl canlı izlenir?

Yeni Malatyaspor Bursaspor maçını beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız