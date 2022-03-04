Yeni Malatyaspor galibiyeti hatırladı!

Maçtan dakikalar
4. dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan kullandığı korner atışında arka direkte Samet'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
22. dakikada ceza alanının dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Balotelli'nin vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.
24. dakikada sol kanattan Mounir'in kullandığı köşe atışında topa yükselen Nshimirimana'nın kafa vuruşunda kaleci Muric meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
32. dakikada Adana Demirspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Balotelli'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.
34. dakikada sol kanattan Stambouli'nin ortasında ceza sahası içinde Balotelli'nin sağ ayağıyla vurduğu topu kaleci Ertaç son anda engelledi.
38. dakikada orta alanda topu alan Mounir'in ortasında kale önünde Nshimirimana'nın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.
42. dakikada sağ çaprazda topu kapan Dicko, kaleci Muric'in öne çıktığını görünce uzaktan kaleyi denedi, top üstten dışarı gitti.
51. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Balotelli'nin sert şutunda kaleci Ertaç iki hamlede topa hakim oldu.
62. dakikada Belhanda'nın ceza sahasına ortasında kale önünde Balotelli'nin şutunda top auta çıktı.
77. dakikada Yeni Malatyaspor'da sağ kanattan gelişen atakta Zeffane'nin ortasında Tetteh pasını Mounir Choular'a aktardı. Bu oyununun şutu ağlara gitti. 1-0
86. dakikada Tetteh'in ortasında ceza sahası içinde Mustafa'nın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
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Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Yasin Kol, İsmail Şencan, Samet Çiçek
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Haddadi, Campi, Karim Hafez, Mustafa, Nshimirimana (Tetteh dk. 69), Azubuike, Rahman Buğra (Awuku dk. 90+5 ?), Chouiar, Dicko (Barış dk. 90 ?)
Yedekler: Ahmet Eyüp, Erşan, Muhammed, Atakan, Mert Miraç, H. Osman
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Gökhan (Belhanda dk. 61), Stambouli (Assombalonga dk. 84 ?), Yunus (Akintola dk.73 ?), Bjarnason (Dokovic dk. 61), Vargas, Balotelli
Yedekler: Ferhat, Alper, Deli, J. Rassoul, Sinan, Ersun, Damjan
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Gol: Mounir Chouiar (dk. 77) (Y. Malatyaspor)
Sarı kart: Karim Hafez (Y. Malatyaspor)
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Erdal Akbuğa - Numan Güder