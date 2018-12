Yeni yıla sağlıklı adım atmanın 5 yolu

Medicana Çamlıca Hastanesi ve Medicana Çamlıca Tıp Merkezi uzmanları 2018 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde 2019'a sağlıklı ve güzel bir başlangıç için 5 adımı derledi.

“Check up yaptırın yeni yıla sağlıklı girin”

"Check up, sağlıklı bireylerin genel durumlarının değerlendirilmesi ve henüz şikayete yol açmamış olası bir hastalığın tarama ile erken tanısının konulmasıdır" diyen Medicana Çamlıca Hastanesi Check Up Sorumlu Hekimi Dr. Hüseyin Cetinalp ‘'Yılda bir kez yaptırılacak check up'la birçok hastalık erken dönemde tespit edilip önlem alınabilir, bulaşıcı hastalıkların yayılması önlenebilir, tedavi masrafları büyük oranlarda azaltılır, kanser gibi ileri evrelerde tedavisi mümkün olmayan hastalıklar tedavi edilebilir'' dedi.

Check Up'ın vazgeçilmez testleri

Dr. Hüseyin Cetinalp, “Rutin kan ve idrar testlerinin yanında orta yaş ve üzerinde erkek bireylerde kalbin sağlık durumu hakkında önemli bilgiler veren Elektrokardiyografi, Efor Testi, Ekokardiyografi; barsak kanseri hakkında önemli bilgiler veren gaitada gizli kan; prostat kanseri hakkında önemli bilgiler veren PSA; batın için organlar hakkında önemli görsel bilgiler sağlayan batın ultrasonografisini olmazsa olmaz olarak değerlendirmek mümkündür. Rutin kan ve idrar testlerinin yanında orta yaş ve üzerinde kadın bireylerde kalbin sağlık durumu hakkında önemli bilgiler veren Elektrokardiyografi, Efor Testi, Ekokardiyografi; barsak kanseri hakkında önemli bilgiler veren gaitada gizli kan; meme kanseri hakkında önemli bilgiler veren meme ultrasonografisi ve mamografi; rahim kanseri hakkında önemli bilgiler veren vajinal smear; batın için organlar hakkında önemli bir tanı yöntemi olan batın ultrasonografisini olmazsa olmaz olarak ifade mümkündür” diye konuştu.

“Sağlıklı ve güzel dişler”

Dikkate alınmayan çürükler, dişeti rahatsızlıkları, renklenmeler ya da çapraşıklıklar ilerleyen yaşlarda daha büyük problemlere ve daha uzun tedavi süreçlerine ortam hazırlar. Bundan dolayı her birey düzenli olarak mutlaka diş hekimi kontrollerini yaptırmalıdır. Özellikle anne adayları hamilelik dönemlerinde kendi ağız hijyenlerine dikkat ettikleri gibi doğum sonrasında bebeklerinin ağız hijyenlerini sağlamak için alınacak önlemleri mutlaka hekimlerine danışmalıdır diye bahseden Medicana Çamlıca Tıp Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Halil Pamukçu, Aynı zamanda kalp rahatsızlığı, diyabet rahatsızlığı olan hastalar rutin tedavilerinin yanı sıra ağız ve diş tedavilerini de aksatmamalı, ağız ve dişlerinde oluşan herhangi bir problemin hızlı bir şekilde tüm vücut sağlığını etkileyeceğinin bilincinde olmasını vurguladı.

Sağlıklı güzellik uygulamaları

Medicana Çamlıca Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nilsu Gençyılmaz; En yaygın uygulamalar kırışıklık, leke gibi diğer kusurları gidermek için sıkça kullanılan tekniklerdir. Botulinum toksini, çizgilere ve kırışıklara neden olan yüz kaslarını geçici olarak rahatlatmak için kullanılan doğal saflaştırılmış bir proteindir. Botoks enjeksiyonlarının riski az ve iyileştirme zamanı gerektirmez. Kırışıklıkları geçici olarak pürüzsüzleştirmede oldukça etkili ve ekonomik bir yöntem olmasından bahsetti.

SOMON DNA ile Elastik ve Parlak bir cilt

Gençyılmaz şunları kaydetti: “Donuk görünen cildinizi daha canlı, daha pürüzsüz, yüzünüzdeki ifadeyi kaybetmeden geri kazanmanın en etkin ve güvenilir yanı SOMON DNA tedavisidir. Enjeksiyon 3 haftada 1 kez ve toplam 3-4 seans şeklinde yapılmalıdır. 30 yaş üzerindeki her cilt tipine her mevsim uygulanabilmektedir.

Peeling, lazer tedavileri

Kimyasal peeling kırışıkları, yaşlanmayı, renk değişikliğini, kanser öncesi cilt büyümelerini ve yüzeyel yara izi tedavisinde kullanılır. Mikroneedling, cilde birden fazla küçük, ince, keskin iğnenin elektrikli ya da pille çalışan dermapen isimli aletle uygulanmasıdır. İğneler kollajen ve elastin üretimini uyaran küçük yaralar oluşturur. Hyalüronik asit veya askorbik asit gibi terapötik maddeler, iğneleme işlemimden önce veya sonra uygulanabilir, böylece madde istenilen derinliğe nüfuz eder.

Lazer tedavileri orta ile derin kırışıkları giderebilir ve cilt tonunu önemli ölçüde iyileştirir.”

Kilo kontrolü ve egzersiz

Balık, tavuk veya hindi yılbaşının en sağlıklı ana öğün seçeneğidir Çünkü hindi , tavuk ve balık gibi beyaz etler kolesterol içeriği düşük, protein içeriği yüksektir. Ancak yemeği pişirme yönetimiz de önemlidir. Daha çok fırında, ızgara, haşlama, buğulama yöntemleriyle yapılmış et yemekleri tüketimine vurgu yapan Medicana Çamlıca Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nilşah Karakurt; “Hindi dolması veya tavuk dolması pirinç içeren iç pilavıyla tüketildiğinde ise biraz daha dikkatli porsiyon kontrolü yapılması gerekir. Sağlık durumunuza ve yaşınıza bağlı olarak yapacağınız egzersizler yeni yılı sağlıklı karşılamanıza ve devamında sağlıklı bir yıl geçirmenizi sağlayacaktır. Hafif tempolu bir yürüyüş hem bedensel hem de ruhsal dengeyi sağlamaya yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Yılın ilk gününü nasıl geçirelim?

Dyt. Nilşah Karakurt şöyle konuştu: ”Yeni yılın ilk gününde uyandıktan sonra ilk yapmamız gereken su içmektir. Günde 3 litreye yakın su tüketin. Çünkü yediklerimiz ve alkol tüketimimiz vücutta ödemi arttırır. Vücuttaki ödemi atmak için, gün içerisinde papatya, ıhlamur, melisa gibi bitki çayları tüketin. Yeterince su içebiliyorsanız daha dinç olmak ve toparlanmak için 2-3 kupa da yeşil çay içebilirsiniz.

Güne geç başlanacağı için hafif bir kahvaltı yapabiliriz. Gün içerisinde çorba veya sebze yemeği, bol salata ve 1 bardak ayran ile öğünler yapmak hem sıvı ihtiyacımızı karşılamamıza hem de bağırsakları düzenlemeye yardımcı olacaktır. Yılın ilk gününde yapacağınız hafif tempolu bir yürüyüş tüm yıl için sizi motive edebilir.”