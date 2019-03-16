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Yeni Zelanda Başbakanı'ndan terör saldırısına ilişkin açıklama: 3 kişi tutuklandı

Yeni Zelanda Başbakanı'ndan terör saldırısına ilişkin açıklama: 3 kişi tutuklandı
Yeni Zelanda Başbakanı'ndan terör saldırısına ilişkin açıklama: 3 kişi tutuklandı

Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklama yapan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 3 kişinin tutuklandığını 1 Avustralya vatandaşının gün içerisinde mahkemeye çıkacağını duyurdu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında camide ibadet eden Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında açıklama yaptı. Saldırıda öldürülen 49 kişinin kimliğinin belirlenme çalışmalarının devam ettiğini belirten Ardern, 40'dan fazla kişinin bölgedeki hastanelerde tedavisinin devam ettiğini ve yaralıların hepsinin kimliğinin tespit edilip gerekli makamlarla paylaşıldığını aktardı. 2 yaralının durumunun ağır olduğunu belirten Ardern, yaralılar arasında 5 yaşında bir çocuğun tedavisinin devam etmesi için başka bir bölgeye gönderildiğini belirtti. 

Olayla ilişkin 3 kişinin tutuklandığını aktaran Başbakan Ardern, 1 Avustralya vatandaşının gün içerisinde mahkemeye çıkacağını belirtti. Yeni Zelanda güvenlik güçlerinin her türlü aşırıcılık konusunda odaklanmış olduğunu vurgulayan Başbakan, vatandaşların şüpheli herhangi bir şeyle karşılaşmaları halinde gerekli numaraları aramalarını istedi.  

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