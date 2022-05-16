“Yılın Bürokratı” Prof. Dr. Temel Kotil seçildi

Ekonomist Dergisi bünyesinde bu yıl 31'incisini düzenlenen 'Yılın İş İnsanları' anketinde dokuz kategoride en çok oyu alan Prof. Dr. Temel Kotil oldu.

Yılın Bürokratı olarak seçilen Prof. Dr. Temel Kotil, "Şirkette 5'inci yılımı doldurdum. 6'ncı yılımdayım. İlk yıllarımda toplam çalışan sayımız 5 bin kişiydi bugün ise 12 bin kişiye eriştik. Ülkemize kazandıracağımız projelerimizin gerçekleşmesi için istihdam kaynaklarımızı artırdık. Bu 6 yıl içerisinde birçok ilk yaşadık. Ürünlerimizin ilk ihracatlarını gerçekleştirdik, bu gururu tüm çalışma arkadaşlarım ile birlikte yaşadık. Bu vesileyle gece gündüz çalışarak ülkemize katkı sağlamaya devam eden biri olarak Ekonomist Dergisi'nde 'Yılın Bürokratı' olarak seçilmek gurur verici. Birlikte omuz omuza çalıştığım ve bana destek olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Anket sonucunda dokuz kategoride en çok oyu alan Prof. Dr. Temel Kotil, 2016 yılından bu yana Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Hakkında

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde 4 milyon metrekare açık, 640 bin metrekare kapalı alanda 12 bini aşkın çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer alıyor.

Muhammed Musab Gümüşer

