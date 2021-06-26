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YKS'nin ilk oturumu tamamlandı

YKS'nin ilk oturumu tamamlandı
YKS'nin ilk oturumu tamamlandı

YKS’nin ilk oturumu tamamlandı. Sınavın bitmesinin ardından öğrenciler dışarıda kendilerini bekleyen aileleriyle heyecan ve mutluluklarını paylaşarak okuldan ayrıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30 itibariyle tamamlandı. İstanbul Üniversitesi Beyazı Kampüsü'nde sınava giren öğrenciler sürenin bitmesiyle kendilerini dışarıda bekleyen aileleriyle duygularını paylaştı. Bazı öğrenciler sınavın iyi geçtiğini belirtirken kimileri de zorluğundan yakındı.

“Süre yeterliydi”

Öğrencilerden Elif Aydın, sınavın kolay olduğunu ifade ederek, “Eskiden olduğu gibi uzun paragraflar yoktu, o açıdan iyiydi. Fen dersi biraz zor geldi bana. Türkçe'yi beğendim. Süre iyiydi diğer sınavlara göre güzeldi” dedi.

Mustafa Arslan ise “Zordu yapamadığım için erken çıktım. En çok Türkçe dersinde zorlandım” diye konuştu.

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