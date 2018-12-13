Yüksek Hızlı Tren banliyö treni ile çarpıştı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda banliyö treni ile çarpıştı.İki vagonu devrildi. Çarpışmanın etkisi ile üst geçit çöktü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.

ANKARA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA:

Ankara Valililği:"Ankaradan Konya'ya giden YHT, banliyö treni ile çarpıştı"

Ankara Valisi Şahin: ''43 yaralı var ve 4 vatandaşımızı kaybettik''

Ankara Valisi Vasip Şahin Ankara'daki meydana gelen YHT kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Vali Şahin, ''43 yaralı var ve 4 vatandaşımızı kaybettik'' dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin Ankara'daki meydana gelen YHT kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Vali Şahin, Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin kılavuz diye tabir edilen kontrol treni ile çarpıştığını kaydetti. Ekiplerin olayın meydana gelmesinin hemen ardından olay yerine geldiklerini belirten Şahin, ''Ekiplerimiz hemen buraya sevk edildi. Şu an 43 yaralı var ve 4 vatandaşımızı kaybettik. Ekiplerimiz hala kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Umudumuz daha fazla ölü sayısının olmaması'' ifadelerini kullandı.

''Kazanın nedeni konusunda teknik inceleme yapıldıktan sonra arkadaşlarımız detaylı bilgiler verdiğinde sizlerle paylaşacağız''

''Ekiplerimizin çalışması neticelenince çok daha net ve kesin rakamı paylaşacağız'' diyen Şahin, ''Şu anda 112, iftaiye, AFAD ekiplerimiz dört bir koldan süratle çalışıyorlar. Bulunan mevkide çalışmaların tek tek yürütülmesi gerektiği için arkadaşlar hassasiyet gösteriyorlar. Teknik incelme devam ediyor. Kazanın nedeni konusunda teknik inceleme yapıldıktan sonra arkadaşlarımız detaylı bilgiler verdiğinde sizlerle paylaşacağız'' şeklinde konuştu.

Şahin'in olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yaptığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

