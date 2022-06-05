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Yüksekova'da hilal ay hayran bıraktı

Yüksekova'da hilal ay hayran bıraktı
Yüksekova'da hilal ay hayran bıraktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında görülen dev hilal şeklindeki ay mest etti.

Yüksekova'da hilal ay hayran bıraktı - Tıkla İzle

Yüksekova'da akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan hilal şeklindeki ay hayran bırakırken, ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

Kızıl rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran hilalin güzelliğini görenler hemen telefonlarına sarılarak fotoğraf çektiler.

"Bunu Yüksekova'da yaşamak ayrı bir keyif" diyen Esat Tek, "Birkaç gündür Yüksekova semalarından güzel bir hilal görüntüsü var. İlk kez bu kadar net görüyorum. Muazzam bir görüntü. Kesinlikle hayran kaldım, hiç bitmesin bu manzara. Biz de aile olarak balkonda doyasıya bakma fırsatını bulduk" dedi.

Metin Tek
 

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