Yüzlerce Paşinyan destekçisi, meydanlara akın etti

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki kaybının ardından yüzlerce kişi başkent Erivan'da sokaklara dökülmüş, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemişti. Ermanistan'ın Dağlık Karabağ'daki hezimetinin ardından Erivan'da yüksek tansiyon devam ederken bugün ordu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi.

Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ordunun ifadelerinin “darbe girişimi” olduğunu belirterek, destekçilerini Cumhuriyet Meydanı'na çağırdı. Paşinyan'ın çağrısına kayıtsız kalmayan yüzlerce Ermeni, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Ermeni halkı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'na gelerek Paşinyan'a destek verdi.