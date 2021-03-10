Zeki Müren'in hatırası bu binada yaşıyor

Ahmetölen Mahallesi Muhtarı Mehmet Onbaşı, bir seyahat esnasında arabası çamura batan Zeki Müren'e kendi köyünden birinin yardım etmesiyle başlayan yakınlaşmanın okul yapımıyla sonlandığını söyledi. Muhtar Mehmet Onbaşı, kendisinin de okuduğu okulda o dönem öğretmenlerin derslerini çalışmayan öğrencileri halen okulun tavanında bulunan demir çengele astığını gülerek anlattı.

Mehmet Onbaşı, Zeki Müren'in köylerine yaptırdığı okulla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim köyümüzün okulu yoktu. 1968-1969'larda 1335 doğumlu bir amcamız köyümüzden Dursunbey'e eski yoldan giderken Darıçukur Köyü'nde araba beklerken orada bir arabanın çamura battığını görür. Amcamız ve yanındakiler çamura batan arabanın kurtulması için yardım etmişler. Amcamızın yardım ettiği kişi sanatçı Zeki Mürenmiş. Yardım etmelerinden sonra Zeki Müren nerelisiniz diye sormuş. Amcamız Ahmetölen köyünden olduğunu söylemiş. Zeki Müren de “köyde okulunuz var mı?” diye sormuş. Onlar da “okul nerde” demişler. Ama kendisine yardım ettikleri kişinin Zeki Müren olduğunu bilmiyorlarmış. Köyde okulun olmadığını öğrenen Zeki Müren “o zaman ben sizin köyünüze okul yaptırayım” demiş. O olaydan sonra Sanatçı Zeki Müren'in yardımıyla çok kısa bir sürede 2-3 ay içinde bizim köy okulumuz inşa ediliyor. Görüldüğü gibi okul halen ayakta duruyor” diye konuştu

Mehmet Onbaşı, kendisinin de Zeki Müren tarafından yaptırılan okulda eğitim gördüğünü belirterek, o dönemlerde yaşadıklarını anlattı. Onbaşı, “Okulumuz 1969'da yapılmaya başlandı. 1970 yılında her şeyiyle bitti. 1970 yılında eğitim verilmeye başlandı. O dönem okula öğrenciler geldi öğretmenimiz geldi. Buraya gelen ilk öğretmenimiz Gaziantep'liydi. O dönem öğrencilere okulda süt veriliyordu, meyve dağıtılıyordu, lokma oluyordu. Okulun içinde hala duran demirden bir çengelimiz var. Dersine çalışmadın mı o zaman için öğretmen seni tepetaklak aşar, mecburen çalışacaksın” ifadelerini kullandı.

“Düğünlerimizi, hayırlarımızı okul binasında yapıyoruz”

Zeki Müren'in yaptırdığı okulun 1994 yılına kadar eğitim ve öğretime devam ettikten sonra yaşanan göçlerle birlikte kapandığını söyleyen Muhtar Mehmet Onbaşı, “Bende bu okulda okudum. Aşağı yukarı 1994 yılına kadar okulumuz eğitim hizmetine devam etti. Ondan sonra çocuklar kalmayınca, köylerden göç olunca okulumuz da bu hale geldi. Balıkesir Büyükşehir olunca okulu hayırlarda, düğünlerde kullanıyoruz, hem bakımını yapıyoruz. Görüldüğü gibi okulun bahçesinde hayır yeri var, burasını düğünlerde de kullanıyoruz” dedi.

Hakan Küçükakman - Ömer Kantarlıoğlu

