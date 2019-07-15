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Zelenskiy'nin konvoyu kaza yaptı

Zelenskiy'nin konvoyu kaza yaptı
Zelenskiy'nin konvoyu kaza yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin konvoyu yoldan geçen diğer araçlarla çarpıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, siyasi temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'den ayrılmış ve Zaporoji bölgesine gitmişti. Oradaki görüşmelerin ardından Zelenskiy uçakla Kiev'e dönmüş, kendisini desteklemeye gelen vatandaşlar ise otobüs ve arabalarla başkente doğru yola çıkmışlardı. Zaporoji bölgesindeki Vasilkovska ve Melitopol şehirleri arasında oluşturulan konvoyda yer alan ve içinde çocukların da bulunduğu otobüs, araçlarla çarpışarak yol kenarına savruldu. Kazaya karışan araçların bir minibüs ve bir cip olduğu açıklandı. 

Resmi devlet kurumlarından yapılan açıklamada; Zelenskiy'nin kaza anında konvoyda bulunmadığı ve hafif yaralanmalar dışında can kaybının yaşanmadığı bildirildi. 

2018 yılı Mart ayında dönemin Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun konvoyu, yoldan geçen emekli bir vatandaşa çarpmış ve yapılan incelemeler sonucu iki taraf da suçlu bulunmuştu.  

Bekir Keskin
 

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