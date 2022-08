Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın!

Edinilen bilgiye göre Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı.

Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında can pazarı yaşanırken, alev alev yanan hastane dron ile havadan görüntülendi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Vali Yerlikaya: “104 kişi tahliye edildi, yaralı ve can kaybımız yok”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangında can kaybı ve yaralanın olmadığını; 104 hastanın tahliye edildiğini söyledi.

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları sürerken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Hastanenin Başhekimi Uz.Dr. Stati Leana ile birlikte çalışmaları inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının kendilerini çok üzdüğünü kaydeden Vali Yerlikaya, “Hepimize büyük geçmiş olsun. Can kaybı ve yaralanan vatandaşımız hamdolsun söz konusu değil. Şu an için sebebini bilmiyoruz. Yangın tamamen kontrol altına alınıp sonrasında hazırlanan raporla sebebi ortaya çıkacak. Şu anda ilgilendiğimiz yangının çatıda başladığı ve söndürme çalışmalarının bir an önce tamamlanması. Yangın söndürme helikopteri hazır. Çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği düşünüldüğünden şu an gerek kalmadı. Bir bölümünde yaşlılarımızın bakım yeri bir kısmında yatan hastalarımız var. Toplam tahliye dilen sayı 104. Burası tarihi kadim şifa merkezi. Balıklı Rum Vakfı tarafından yönetilen bir hastane. Bu yapı inşallah en kısa zamanda eski haline getirilmek üzere hep beraber el birliği ile yaraları sarmak boynumuzun borcu” diye konuştu.

Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında yaşlı hastalar tahliye edildi

Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında, hastanenin Yaşlı Bakımevi servisinde bulunan hastalar dumandan etkilenmemeleri için hastane bahçesine tahliye edildi. Hastane bahçesinde yaşanan korku ve telaş görüntülere yansıdı.

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nde yangın çıktı. Hastalar tekerlekli sandalyelerde tahliye edildi. Çıkan yangında Yaşlı Bakımevi'nde tedavi gören hastalar önce hastane bahçesine tahliye edildi ardından hastane içerisindeki farklı yerleşkelere götürüldü. Dumandan etkilenen bazı hastalara ilk müdahaleyi doktorlar ve sağlık çalışanları yaptı.

Telaş içinde babasını aradı

Ekiplerin yangını kontrol altına almaya yoğunlaştığı sırada hastane bahçesinde hasta yakınlarının sesleri duyuldu. Yangından kurtarılan yakınlarını arayan hasta yakınlarının telaşı kameraya yansıdı. Bir hasta yakınının babasını aradığı dikkat çekti.