Zigana Dağı'nda devasa buz sarkıtları şaşırtıyor

Gümüşhane-Trabzon karayolu, Zigana tüneli çıkışında yolun kenarındaki yüksek şevlerden sarkan sular, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü alanda devasa buz sarkıtlarına dönüştü.

Yoldan geçen araçlar boyları yer yer 5 metreye ulaşan buz sarkıtlarının yanında oyuncak araba gibi kaldığı anlar fotoğraflara yansırken çok sayıda vatandaş aracını güvenli bir alana park edip bu manzaranın fotoğrafını çekiyor.

Bölgede haftalardır gerçekleşen yoğun yağış nedeniyle bölge beyaza bürünürken, kar yağışının yer yer etkisini göstermeye devam ettiği Zigana Dağında bulunan ağaçların üzerindeki kar kütleleri de seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.



Uğur Aydın

