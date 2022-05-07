Zonguldak' ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Gökçebey ilçesi Bakacakkadı Beldesi mevkiinde meydana geldi. Çaycuma istikametine seyir halinde olan Ferdi A. idaresindeki 67 NN 026 plakalı otomobil, Dereköseler Köyü istikametine kontrolsüz bir şekilde dönüş yaptığı iddia edilen Hikmet Yılmaz idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Dacia marka otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada Gözde Özkan(23), Hikmet Yılmaz(78) ve Pakize Yılmaz(77) yaralanırken, Muazzez Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Gülcan Çolak - Murat Sulucak

