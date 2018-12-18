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Zor Mağar'da sessizlik sürüyor

Zor Mağar'da sessizlik sürüyor
Zor Mağar'da sessizlik sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat'ın doğusuna yönelik harekat açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği PYD/YPG kontrolündeki bölgelerden olan Zor Mağar’da sessizlik devam ediyor.

Fırat'ın doğusunda yer alan ve Gaziantep'in Karkamış ilçesine sınırı bulunan Zor Mağar, Suriye'nin Cerablus ile Aynel Arap kentleri arasında yer alıyor. Zor Mağar yerleşim alanı, hemen Fırat Nehri'nin yanında olması ve PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Rasulyn, Kobani ve Tel Abyad gibi kentlerin kapısı olarak görülmesi nedeniyle de stratejik önem taşıyor. Gözlerin çevrildiği ve önemli noktalardan biri olan bölgede bugün de herhangi bir hareketlilik olmaması dikkat çekiyor. 

Abdülkadir Güneş - Barış Türel


 

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