Başkan Gür, gazetecilerle bir araya geldi

Başkan Gür tarafından Hakkari Evinde verilen kahvaltıya; AK Parti İl Başkan Yardımcısı Turan Şimşek, Gençlik Kolları Başkanı Cumhur Demir, ildeki ulusal ve yerel basın çalışanları katıldı. Gazetecilerle buluşma kahvaltısı verdiklerini belirten Başkan Gür, 2 ayda bir gazetecilerle bir araya gelerek hem sohbet hem de ilin sorun ve sıkıntıları hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi. Hakkari'de huzur ve güvenin sağlandığını belirten Başkan Gür, hükümetin de Hakkari'ye büyük önem verdiğini ifade etti.

Gazetecilerin sorusu üzerine Başkan Gür, Hakkari Üniversitesinin mevcut durumu, kayak merkezinde yapılan tesisler ve 5 yıldızlı otel, Hakkari-Van karayolu üzerinde yapılacak 5 yıldızlı kaplıca tesisi, ildeki maden yatakları, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımının başarısı, amatör spor kulüplerinin mevcut durumu hakkında da bilgiler verdi. Başkan Gür, “Kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 700 rakımlı kayak merkezinde 5 yıldızlı otel ve buradaki tesislerin tamamlanması halinde İran ve Irak'tan birçok turist gelecek. Dolayısıyla hem istihdam sağlanacak hem de ilimiz kalkınacaktır. Hakkari- Van karayolu üzerinde kaplıcalar bulunuyor. Kaplıca suyunu Hakkari tarafına getirerek burada 5 yıldızlı kaplıca otelinin yapılması için çalışmalar sürüyor. Hakkari'deki zengin maden yataklarının tam anlamıyla çıkartılmasıyla birlikte yüzlerce kişiye istihdam sağlayacaktır. Hakkari Üniversitesi tesisleri yaklaşık 3 yıldır bitirilmedi, bitirilmesi halinde 10 bine yakın öğrenci Hakkari'de ağırlanacak ve ilimizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Tüm spor kulüplerinin desteklenmesi için bir çalışmamız var. Sonuçlanması halinde sporumuz daha da gelişecektir. Hakkari'nin adını sporla duyuran Hakkarigücü Spor Kadın Futbol Takımımız yoluna emin adımlarla devam ediyor ve Hakkari'nin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Avrupa maçlarına kadar çıkarsa Hakkari artık dünyada ismini terörle değil sporla duyuracaktır” dedi.