Gezgin Kardeşler, Vanlı çocuklara oyuncak dağıttılar

İstanbul'dan yola çıkarak hemen hemen Türkiye'nin her şehrini gezen Utku Yılmaz ve Banu Yılmaz gezgin kardeşler, otostop yaparak geldikleri Van'da bağlı kırsal mahalle çocuklarına oyuncak dağıttılar.

İstanbul'dan yola çıkarak hemen hemen Türkiye'nin her şehrini gezen gezgin kardeşler, İstanbul'dan aldıkları oyuncaklarla dolu 4 çantayı, haberlerde gördükleri 'doğunun köylü çocukları' için yollara düştüler. 60 gündür tüm Türkiye'yi otostop yaparak gezen Yılmaz kardeşler, bu sefer doğunun en uç noktasında bulunan Van'a gelerek çok merak ettikleri kırsal mahalleleri tek tek gezerek çocukları mutlu etmek için onlara oyuncak dağıttılar.

Van'ın kırsal mahallelerini gezerek çocuklara oyuncak dağıttıklarını belirten Banu Yılmaz, “Tıp öğrencisiyim. Abim Utku Yılmazla hep haberlerde gördüğümüz doğunun küçük köylerindeki çocuklarla tanışmaya onları bir nebze olsa da mutlu etmeye karar verdik. Bir ay kadar İstanbul'da onlar için çevremizden oyuncak toplayıp 4 çanta dolusu oyuncakla yollara düştük. Van'ın Muradiye ve Erciş ilçelerinde 2 kırsal mahalleye misafir olduk. Biz onlarla oyuncaklarımızı paylaştık, onlarda bizle sevinçlerini. Gördük ki gerçekten her şey paylaşınca daha güzel oluyor. Gelecek ay daha fazla oyuncak ve kitapla yine yollara düşeceğiz. Eğer siz de destek olmak isterseniz bize katılabilirsiniz. Emin olun onları mutlu etmek için küçücük bir oyuncak bile yeterli” dedi.