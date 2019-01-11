Hakkâri, sağlıkta Türkiye beşincisi oldu

"Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Sonuç Raporu"na göre Hakkâri 91,68 puan alarak Türkiye beşincisi oldu.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Verimlilik Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığının 2019 yılı Ocak ayında yayınladığı "Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Sonuç Raporu"na göre, Hakkâri 91,68 puan alarak Türkiye beşincisi oldu. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan genel değerlendirme sonucunda Hakkâri'nin Türkiye'de beşinci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attığını söyledi. Vali Akbıyık, “Hakkâri'nin 91,68 puanla Türkiye beşincisi olmuştur. İlimiz, sağlıkta kalite standartları esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu Türkiye geneli kalite ortalamasında beşincilikle onurlandırılmıştır. Sağlık kuruluşlarımızda çalışan arkadaşlarımızın özverili ve gayretli çalışmaları neticesinde ilimiz bu dereceyi almıştır. Özveri ve gayretle görevini yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte de kalite ve başarıyı daha da arttırarak ilimize yakışan bir hastane profili oluşturmak için çaba gösterileceğine inanıyorum. İlimize bu başarıyı kazandıran tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.