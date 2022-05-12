Müdür Gür: “İş güvenliği önceliğimizdir”

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İş Güvenliği Haftası nedeniyle öğretmen ve öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

Seminere İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, Okul Müdürü Hayrettin Çiftçi, İl MEM İş Güvenliği Uzmanı Selda Koruçi, İlk Yardım Mesul Müdürü Abdullah Kaval, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımıza yaklaşımımız, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdır. Bu amaçla biz işverenler olarak çalışanlarımız ve paydaşlarımız arasında duyarlılık ve bilinç oluşturmak gayretindeyiz. İnanıyorum ki iş güvenliği uzmanlarımız, ilk yardım eğitmenlerimiz, arama-kurtarma ve yangın eğitmenlerimizle bunda da bayağı mesafe kat ettik. Okullarımızdaki acil durum ekiplerinde yer alan çalışanlarımızın hepsini eğitimden geçirdik. Artık gururla belirtmeliyim ki her okulumuzda, çok sayıda ilkyardımcı ve yangın eğitimcisi olan öğretmenimiz var. Özellikle meslek liselerimizdeki öğretmen ve öğrencilerimiz, riskleri yönetebilme ve iş kazaları yönünden daha bilinçli olmalılar. Bu çerçevede okul yönetimini, müdürlüğümüzden İSG uzmanı ve ilk yardım eğitmeni talep ederek İSG Haftası'nda, öğretmen ve öğrencilerimizle buluşturdukları ve önemli bir farkındalık geliştirerek böyle bir seminere vesile oldukları için tebrik ediyorum. Eğitim kurumlarımızda ve hayatımızın her alanında, kazasız, sağlıklı ve güvenli bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz inşallah" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Selda Koruçi ve İlk Yardım Mesul Müdürü ve Eğitmen Abdullah Kaval tarafından okullarda iş güvenliği hususundaki kurallar, iş kazaları, iş güvenliğinin temel ilkeleri ve ilk yardımda temel yaşam desteği konulu bir sunum gerçekleştirdiler.