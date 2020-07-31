(Özel) Hudut kartalları elleri tetikte bayrama girdi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Irak'ın kuzeyinin sıfır noktasında yer alan Balkayalar Üs Bölgesinde Mehmetçik komutanlarıyla birlikte saf tutup namazını eda ettikten sonra bayramlaşıp kurban kesti.

Terörle mücadelenin çetin yaşandığı Derecik ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Balkayalar Üs Bölgesinde Mehmetçik bu sabah gönül huzuru içinde bayram kutladı. Irak'ın kuzeyinin sıfır noktasında bulunan ve ismi gibi kartal yuvasını andıran 2 bin 500 rakımlı üs bölgesinde konuşlanan Mehmetçik, elleri tetikte vatan savunması yapıyor.

Kartal yuvasında namaz kılıp kurban kesildi

İlçedeki hakim noktalardan biri olan Balkayalar Dağı'nın zirvesinde kurulan üs bölgesinde görev yapan hudut kartalları, bayram namazını serilen branda ve halının üzerinde komutanlarıyla birlikte eda etti. Namazdan sonra tek tek bayramlaşan Mehmetçik, tekbirler eşliğinde kurban kesti. Mehmetçiklere hazırlanan bayram şekerleri ve kolonya ikram edilirken, elleri tetikte mevzide sınırı gözetleyen askerlerin de bayramı kutlandı.

Üs bölgesi komutanı nöbetteki askeri ailesiyle görüştürdü

Mevzide görev yapan askerleri de ziyaret eden üs bölgesi komutanı, tekmil aldıktan sonra Mehmetçiklerin bayramını kutladı. Üs bölgesi komutanı, gözetleme faaliyeti yapan askere telefon verip, ailesiyle görüşerek bayramlaşmasını sağladı. Babasıyla konuşan asker, morallerinin yerinde olduğunu ve dua beklediklerini söyledi. Asker babası ise komutanlar başta olmak üzere tüm Mehmetçiğin bayramını kutlayarak selam söyledi.

Yürüttükleri başarılı operasyonlarla PKK/KCK terör örgütüne ağır darbe vurarak bölgeye huzuru hakim kılan Mehmetçik, Kurban Bayramı nedeniyle ailelerinin ve tüm Türkiye halkının bayramını kutladı.