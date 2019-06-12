İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyünde ikamet eden bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.