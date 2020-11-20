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Dörtyol'da trafik ve maske denetimi

Hatay’ın Dörtyol İlçesinde, polis ekipleri, trafik ve maske kontrolü yaptı.

Hatay'ın Dörtyol İlçesinde, polis ekipleri, trafik ve maske kontrolü yaptı.


Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Amirliği ekipleri, İlçenin girişi olan Dörtyol-Payas güzergâhında uygulama yaptı. Uygulama kapsamında polisler durdurdukları araçlarda ehliyet, ruhsat denetimi ile sürücüler ve araçlardaki kişilerin maske takıp takmadıklarını kontrol etti. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde genelde kurallara uyulduğu görüldü.

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