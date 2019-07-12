Hatayspor, Furkan Şeker'i kadrosuna kattı

Lig takımlarından Hatayspor, sağ bek oyuncusu Furkan Şeker'i kadrosuna kattı.

Transferde hareketli gün geçiren 1. lig ekibi ilk olarak iç transferde Soner Örnek ve Mehmet Tayfun Dingil ile anlaşırken, dış transferde de geçen sezon Denizlispor forması giyen sağ bek Furkan Şeker'i kadrosuna kattı. Genç oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayan bordo beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Denizlispor'da forma giyen deneyimli sağ bek oyuncusu Furkan Şeker, kendisini 2 yıl boyunca bordo beyaz renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Ailemize yeni katılan Furkan Şeker'e hoş geldin diyor, formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Futbolcumuza ve Hatayspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.