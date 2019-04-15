Gönen stajyer öğretmenlerle toplantı yaptı

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Iğdır'a yeni atanan sözleşmeli stajyer öğretmenlerle toplantı yaptı.

Iğdır'a yeni atanan stajyer öğretmenlerle toplantı yapan Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Üç ülkeye sınır yeşil Iğdır'a hoş geldiniz. Seçmiş olduğunuz kutsal meslekten dolayı hepinizi tebrik ederim. Öğretmen demek örnek insan demektir. Öğrencileriniz ve bulunduğunuz yerdeki herkes sizi örnek alır. Bunun için davranış, kıyafet ve konuşmanızla örnek olacaksınız. Özellikle köylerde çalışan öğretmen arkadaşlar daha dikkatli olmalıdır. Her zaman çevrenizde ki insanlarla iyi ilişkiler içinde olun. Öğretmenlik para için yapılan bir meslek değildir. Kutsal bir meslektir. Geleceğimizi sizler yetiştireceksiniz. Bazı veliler çocuklarını okutmayabilir. Siz ikna ederek çocukları okula kazandırmalısınız. Siz idealist öğretmenler sayesinde İlimizde eğitimin kalitesi çok artacaktır. Hepinizin yeni görev yeri hayırlı olsun” dedi.

Toplantı, aday öğretmenlerin görüş ve sorularının ardından son buldu.