Eğirdir'de Milli Mücadele'nin 100. yılı dolu dolu kutlanacak

Milli Mücadele'nin başladığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri kapsamındaki Gençlik Haftası başladı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100.yılı tüm yurtta olduğu gibi Isparta'nın Eğirdir ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Eğirdir Kaymakamlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün organize ettiği Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası kutlamaları bugün saat 09.15'te Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Gönül Şahin tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kentte 15-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde 17 Mayıs 2019 Cuma günü vatandaşların katılımıyla Ada yolu istikametinde bisiklet turu düzenlenecek. Aynı gün Atatürk Anıtı Meydanı'nda gün içinde ilçe halkı ve gençlerin katılımıyla, Masa Tenisi, Satranç, Dart, Taekwondo, Judo, Karate, Matrak Oyunu, Halk Oyunları Gösterisi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Eğirdir Meslek Yüksekokulu öğrencisinin solo dinletisi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Eğirdir Belediyesi tarafından Hükümet Konağı önünde halka saat 20.08'de iftar yemeği verilecek.

18 Mayıs 2019 Cumartesi günü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Yelken Kulübü tarafından saat 10.00'da 100. yıl Müsabakası yelken yarışması yapılacak.

19 Mayıs 2019 Pazar günü ise Mülki, askeri erkan ve gençlerin katılımlarıyla saat 09.00'da Can Ada'dan başlamak üzere Atatürk Anıtına kadar Gençlik Yürüyüşü akabinde, saat 09.15'de çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı saat 10.00'dan itibaren Eğirdir Stadı'nda Milli Mücadele'nin 100. yılı temalı bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Öte yandan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan Gençlik Haftası etkinliklerinin, hem gençlik hem de spor yönüyle Eğirdir'de coşkulu bir şekilde kutlanacağı ve gençlerin unutulmaz anlar yaşayacağı belirtildi.