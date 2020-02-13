Geleceğin sanatçılarının eserleri valilik binasında sergileniyor

Valiliğe gelenler, Vali Ömer Seymenoğlu'nun önerisiyle sergilenen resimlere bakarak kısa bir Isparta gezisi yapmış oluyorlar. Resimlerde Damgacı sokaktaki tarihi konaklar, Eğirdir Hızırbey Camisi, Isparta Tren Garı, Eski Milli Eğitim Müdürlüğü binası gibi Isparta'da simge olmuş birçok yapı bulunuyor.

Geleceğin sanatçıları yetişiyor

1995 yılında açılan Isparta Güzel Sanatlar Lisesi çeyrek asırdır yetenekli öğrencileri uzman eğitimci kadrosunun birikimleriyle bilimsel bilgilerle donatarak geleceğe hazırlıyor. Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri mezun olduktan sonra yetenek sınavlarıyla öğrenci alan bir çok lisans bölümünde eğitim alma şansı buluyor. Okulun mezunları lisans eğitimlerinin ardından resim ve müzik öğretmenliği, mimarlık, grafik ve endüstriyel ürün tasarımı, animasyon sektörü, devlet müzik koroları ve üniversitelerin sanat fakültelerinin akademik kadroları gibi bir çok alanda kolayca kendilerine yer bulabiliyorlar.