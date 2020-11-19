Isparta'da zor şartlarda yaşayan 7 kişilik aile yeni evleri için gün sayıyor

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Yıldız ailesi, artık sıcak ve yeni bir yuvaya kavuşmak için gün sayıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla aileye yeni bir ev yapıldı. Yıldız ailesi, Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek yeni evlerinde çay içmeye davet etti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde 4 çocuklu 7 kişilik ailenin dram dolu, ilkel şartlardaki kerpiç evdeki yaşam mücadelesi son buldu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in duyarsız kalmadığı ve yapılması için talimat verdiği yeni evde sona gelindi. Toprak damlı, banyosu dahi bulunmayan evde yaşam mücadelesi veren Yıldız ailesi için 80 metrekareden oluşan evin yapımı tamamlandı. Evin boyanması bitirildi, pencereleri takılıyor. Evin içerisindeki çalışmalarda da önemli mesafe kat edildi. Çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Yıldız ailesi, artık sıcak bir yuvaya kavuşmak için gün sayıyor.

1946 yılından kalma kerpiç evde yaşayan Yıldız ailesinin en büyük ferdi, reisi 80 yaşındaki Şakir Yıldız her gün evin yapımını gelerek yakından takip ederken, yeni eve kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Şakir Yıldız, “Sabah oldu mu kalkarım, binanın etrafında dolanırım, ‘Ey Allah'ım bu binayı bana bahşettiğin için nasıl teşekkür ederim, nasıl şükrederim yarabbi' derim” ifadelerinde bulundu. Binaya bakıp güldüğünü, zaman zaman da vicdanının kabul etmediğini ve ağladığını söyleyen Şakir Yıldız, “İçimden ağlamak geliyor. Allah bizi kurtardı, herkesi de kurtarsın inşallah. Saygıdeğer belediye başkanına çok teşekkür ederim, Allah ondan da razı olsun” dedi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i evlerine beklediğini aktaran Yıldız, “Başkanımız buyursun gelsin çayımızı, kahvemizi içsin” görüşlerinde bulundu.

Şakir Yıldız'ın eşi Aysel Yıldız ise, “Çocuklar Antalya'da, evin tamamlanmasını bekliyorlar. Evin bitmesiyle gelecekler. Çok sevinecekler, hep gözyaşı ile gittiler. Onlar ağladı, ben ağladım, kıyamadım. Mutluyuz, sevinçliyiz. İçimden ağlamak geliyor. Biz gibi darda olanları Allah'ım kurtarsın. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok sevinçliyiz, mutluyuz. Başkanımız buyursun gelsin, kapımız açık. Çayımızı, kahvemizi içsinler. Oturup sohbet edelim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” derken, kerpiç evdeki zor yaşantılarından bahsetti.

Bir süre köyde besicilik yapan ancak, işleri ters gidince kredi borçlarını ödeyemez hale gelen Murat Yıldız, 80 yaşındaki babası, annesi, eşi ve 4 çocuğunu köyde bırakarak iş bulma umuduyla Antalya'ya gitmişti. En büyüğü 14, en küçüğü 6 yaşında 2 kız 2 erkek çocuk, anne, dede ve babaanneden oluşan 7 kişilik aile tek katlı, kerpiçten yapılma ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan, üzeri branda ile kapalı neredeyse hiç penceresi yok denebilecek 3 odalı, banyosu dahi bulunmayan bir evde hayat mücadelesi veriyordu.

Yeni evin yapım sürecinde 80 yaşındaki Şakir Yıldız, eşi Aysel Yıldız ile köyde yakınlarının yanında kalırken, gelini Emine Yıldız ise çocukları 14 yaşındaki Ezgi Ezel Yıldız, 13 yaşındaki Egemen Toprak, 7 yaşındaki Nesrin Defne ve 6 yaşındaki Yahya Şakir Yıldız'ı da yanına alarak Antalya'daki eşinin yanına gitmişti. Evin yapımının tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde aile yine Mısırlı köyünde, yeni evlerinde bir araya gelecekleri günü iple çekiyor.