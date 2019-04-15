Otomobil 25 metreden dereye uçtu: 2 yaralı

Talihsiz kazada sürücü ile eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında Isparta-Antalya karayolu Kazak Tünelleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Erol A. yönetimindeki 07 NCV 27 plakalı otomobil, yağışlı hava ve kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikten dereye uçtu. Talihsiz kazada sürücü Erol A. ve yanında bulunan eşi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları 25 metre aşağıda bulunan deredeki araçtan güçlükle çıkarttılar. Kurtarılan yaralılar daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye sevk edildi.

Otomobil kurtarıcı yardımıyla dereden çıkartılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.