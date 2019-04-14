15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden binlerce lira ceza yiyen sürücüler af istiyor

Yılbaşından itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen ve ruhsatlarında 1. sınıf kamyonet yazan araçlara her geçiş için 1.132 lira ceza kesilmeye başlandı. Durumdan haberi olmayan ve binlerce lira ceza yiyen mağdurlar bir araya gelip eylem yaptı.

2019 yılının başından itibaren aks aralığı belli bir uzunluğun üstünde olan ve ruhsatlarında 1. sınıf kamyonet yazan araçlara her geçiş için 1.132 lira ceza kesilmeye başlandı. Cezadan haberi olmayan araç sahiplerine ocak ayı cezalarının tebliğleri ulaşmaya başladı.

Daha önce FSM'de benzer durum yaşandı

Yüzlerce kişinin mağduriyet yaşadığı olayda şirket araçlarının geçişlerinden dolayı 500 bin TL'ye varan cezalar ortaya çıkmaya başladı. Daha öncede Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen hafif ticari araçlara kesilen cezalar uzun süre gündemi meşgul etmiş ve yapılan görüşmeler sonunda cezalar affedilmişti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü mağdurları da bugün Yenikapı Miting Alanı'nda bir araya geldi. Hazırladıkları pankartlarla ve ceza yedikleri araçlarla eyleme gelen mağdurlar hükümete seslendi. '15 Temmuz Şehitler Köprüsü mağduruyuz, af istiyoruz” yazılı pankartın ardında toplanan mağdurlar, “Tuzak cezalar silinmelidir” diye slogan attı.

“İlk cezanın tebliği 10 Nisan'da yapıldı”

2019 yılında 69 kez aracıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen Selçuk Tok, bilgilendirilmelerin yeterli olmadığını savundu. 78 bin TL ceza beklediğini ifade eden Tok, şöyle konuştu:

“Camlı, koltuklu aracım var, 1. köprüden geçtiğim için yüksek miktarda ceza yedim. Ceza tutarı 78 bin TL. 3 ay boyunca toplam 69 kez geçiş yaptım. Her geçişim bin TL olmak üzere yaklaşık 78 bin TL'lik ceza ile karşılaştım. Aracımın değeri 73 bin lira, yediğim ceza 78 bin lira. İlk ceza Ocak'tan itibaren kesilmeye başlamış, ben 23 Mart'ta öğrendiğim. İlk cezanın tebliği 10 Nisan'da yapıldı. Şu an elimde 2 tebligat var daha diğerleri gelmedi. Geçişlerin yasak olduğuna dair uygulama ve bilgilendirmeyi yaptıklarını iddia ediyorlar. 1. Köprüye herhangi bir yönden bağlanırken tabelaların yetersiz olduğu dikkatinizi çekecektir. Ben 2018'de bir yıl geçiş yaptım köprüden ve herhangi bir polis çevirmesiyle karşılaşmadım, herhangi bir ceza yemedim. Ruhsatımda birinci sınıf yazıyor, hususi, camlı bir araç, HGS bandım birinci sınıf olarak görünüyor. HGS ödemesini 8.75 TL otomobil olarak alıyor HGS bakiyemden sadece 8.75 çekiliyor. En azından mesaj atılmıyor, herhangi bir mail gelmiyor. Hatta karayollarının herhangi bir mobil uygulaması bile yok cebinize bildirim atabilecek.”

“Bilgi edinme hakkı ihlal edilmiştir”

Eyleme Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da katıldı. Mağdurlarla birlikte slogan atan Ağaoğlu, tüketicinin bilgi edinme hakkının ihlal edildiğini söyledi. Şirket araçlarıyla geçen sürücülerin işveren tarafından işten çıkarıldığını da ifade eden Ağaoğlu, “Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş evrensel tüketici haklarından ‘bilgi edinme hakkı' ihlal edilmiştir. Hukukun temel ilkeleri de yok sayılmıştır. Bunun ardından bazı vatandaşlar şöyle bir sözler fısıldanıyor. “Devlet ekonomik bakımdan sıkıntıda, bu şekilde kaynak sağlamak istiyor.” Ben bunlara hiç ihtimal vermiyorum ama devletin üzerine düşeni yapıp bu vatandaşların araçlarına kesilmiş cezaları da ortadan kaldıracağını umuyorum. Çünkü yakın zaman önce biz bu filmi görmüştük. FSM mağdurlarının cezası silinmiş, üstelik o araçların geçişi serbest bırakılmıştı. Aynı sonucu burada da bekliyor vatandaşlar. Mağdurlar affedilmelidir. Araçların bazıları şirket üzerine kayıtlı ve çalışan personel kullanıyor. İşverenler bu çalışanları işten çıkarıyorlar.” dedi.