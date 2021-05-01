Başakşehir'den 1 Mayıs için birlik ve beraberlik mesajı

Başakşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ilçe sakinlerinin mutluluğu için gecesini gündüzüne katarak çalışan belediye personelinin yer aldığı anlamlı bir video hazırladı. Birlik ve beraberlik mesajının verildiği videoda Başkan Kartoğlu, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Başakşehir Belediyesi, ilçeye hizmet için çalışarak fedakarca görev yapan personel için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Başakşehir Belediye personelinin yer aldığı videoda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Başakşehir'e emek verenler konuştu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel hazırlanan videoda, Başakşehir Belediyesi İletişim Koordinasyon Merkezi BİKOM'dan Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'ne BAKMER'e, Fen İşleri Müdürlüğü'nden Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne kadar birçok müdürlükte görev yapan personel yer aldı.

“Biz, kocaman bir aileyiz”

Video çalışmasına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Birlik ve beraberlik mesajının verildiği videoda Başkan Kartoğlu, “Biz, kocaman bir aileyiz. Hepimiz biriz, beraberiz. Başakşehir'imiz ve ülkemiz için gönül veren, gecesini gündüzüne katan tüm emekçi kardeşlerimin ! Mayıs'ını kutluyorum" ifadesini kullandı.