Başkan adayı Vural: "Adalar'ın bahaneye değil, hizmete ihtiyacı var"

Çocukların hangi faaliyete yeteneği varsa onunla ilgili çalışmalar yapacaklarını söyleyen Vural, "Heybeliada'daki spor sahasını tamamlayacağız. Bir kadın olarak bu yollarda yürürken eziyet çekiyorum. Çöp toplama sorunu bitecek. Bizde bahane yok, hizmet var" dedi.

Bilim merkezi, sanat atölyeleri ve kapalı spor salonları gibi projelerinin olduğuna dikkat çeken AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Okullarda eğitim gören çocuklarımızın ve ailelerinin sürekli eğitim konusunda şikayetleri var. Bu sorunlarla ilgili çözümlerimiz var. Çocuklarımızın hangi faaliyete yeteneği varsa onunla ilgili çalışmalar yapmalıyız. Adalar'da çocuklarımızı kazanalım, onlardaki yeteneği ortaya çıkaralım. Çocuklarımız sadece okuldan değil, farklı alanlardan da faydalansın. Spor yapamayan çocuklarımızın kötü alışkanlıkları oluyor. Spora eğilimi olan çocukların yetiştirilme tarzları farklı. Heybeliada'daki spor sahasını tamamlayacağız. Biz bunları vaat olarak vermiyoruz. Bitireceğiz ve hizmete açacağız" açıklamasını yaptı.

Adalar'daki çöp toplama sorunu senelerdir sürüyor

Adalar'ın en büyük sorunu olan temizlik konusuna da değinen AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Vural, "Arap sabunuyla bütün yolları yıkayacağım. Bir kadın olarak bu yollarda yürürken eziyet çekiyorum. Temizlik konusunda çok büyük sıkıntılarımızın olduğunun farkındayım. Çöp toplama sorunu olan tek belediye Adalar Belediyesi. Bu, bir belediyenin vermek zorunda olduğu hizmettir. İlçedeki görevimden bu yana İBB'nin yaptığı çalışma sayısı 50. 10 yılllık CHP yönetiminde böyle bir hizmet yapılmadı. Biz 20 günde, 19 çalışanımızla bütün Adalar'ı temizledik. Temizlik bir vaat değil, yapılması zorunlu olan bir hizmet” dedi.

"Bizde 'Belediye yardım etmiyor' bahanesi olmayacak"

Halkın yazın plaj olarak kullanabilecekleri, kışın da keyif almak için vakit geçirebilecekleri bir “Halk plajı” projesi olduğunu söyleyen Vural, "Biz dört dörtlüğüz demiyorum. Tabii ki bizim de eksiklerimiz var. Ama Adalar'a siyasi bir irade getirilsin ki eksikler tamamlansın. Adalar'ın 'Para yok, belediye yardım etmiyor' bahanelerini öne süremeyeceği birisini seçmesi gerekiyor. Adalar 5 yıl daha geri giderse çok geç olacak. Hizmet verilmiyor, çocuklarımız eğitimden memnun değil, yollar pislik içinde, herkes şikâyet ediyor. Çocuklarımız ve kendi geleceğimiz için bunları düşünmek zorundayız. Hizmeti verebilecek yere oy vermek lazım. Projeler tek tek gerçekleşince herkes görecek. Adalar tekrar bizim çocukluğumuzdaki gibi olsun" şeklinde konuştu.

Düğünler, konferans ve toplantılar için tesis açacağız

Düğün, kutlamalar ve etkinlikler yapabilecekleri sosyal tesislerinin olmadığına dikkat çeken Vural, "Bununla ilgili projelerimiz var. Daha farklı düşündük. Dernekler platformu oluşturacağız. Derneklerin, düğünlerin, kutlamalarının, konferansların ve toplantı salonlarının aynı binada olacağı bir alan çalışmamız var" ifadelerini kullandı.