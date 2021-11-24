Bayrampaşa'da Cengiz Özkan'la türkü gecesi

Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sahne alan Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Cengiz Özkan, Bayrampaşalı’lara türkü ziyafeti verdi.
Bayrampaşa Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sahne alan Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Cengiz Özkan, Bayrampaşalı'lara türkü ziyafeti verdi.
Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Cengiz Özkan Bayrampaşa Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Konserde sevilen türkülerini seslendiren Özkan, Bayrampaşalı sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.