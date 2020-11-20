Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. N'Sakala, Rosier, Vida, Welinton, Hasic, Oğuzhan Özyakup ve cezalı olan Ersin Destanoğlu yer almadı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın, kadroya 20 futbolcuyu dahil etti. Kadroda Fabrice N'Sakala, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic ve cezalı olan Ersin Destanoğlu yer almadı.

Beşiktaş'ın Başakşehir karşılaşması kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Utku Yuvakuran, Emre Bilgin

Defans: Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yımaz, Serdar Saatçı

Orta saha: Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah

Hücum: Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Atakan Üner, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar