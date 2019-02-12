Beyoğlu'nda ‘Hırvatistan Türkiye sergisi' açılıyor

Hırvat Ressam Miljenko Bengez'in eserlerinden oluşan ‘Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları' sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluşuyor. 25 eserin yer alacağı serginin açılışı, 26 Şubat 2019 Salı günü Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar yerli ve yabancı çok sayıda sanatçının paha biçilmez eserlerini sanatseverlerle buluşturan Beyoğlu Belediyesi, uluslar arası bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Beyoğlu Belediyesi ile Hırvatistan İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğinde ‘Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları / Croatia & Turkey Mediterranean Connections ‘ sergisi düzenlenecek. 26 Şubat 2019 Salı günü Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonunda açılışı gerçekleştirilecek olan sergide, Hırvat Ressam Miljenko Bengez'e ait 25 eser sanatseverlerle buluşacak.

“Doğal dünyanın güzelliğini açıklamak için görsel dili kullanıyorum”

Her eserinin kişisel deneyimlerinin ve ziyaret ettiği yerlerin bir yansıması olduğunu belirten Ressam Miljenko Bengez, “Resimlerim, Akdeniz'in mimari tarihi ile ve Amsterdam, Paris veya New York gibi birçok şehrin kentsel manzaraları ile ilişkilidir. Bir gün içinde yüzeyler, yapı taşları, ışık değişimleri, yansımalar arasındaki ilişkileri inceleyip, yeniden oluşturarak dikkatin odağını gerçeklikten bilinçaltına değiştiren resimler ürettim. Amacımın bir kısmı, insanların günlük hayatımı etkileyecek çevreleriyle ilgilidir. Doğal dünyanın güzelliğini, rengin parlaklığını ve bana ilham veren alanın genişliğini açıklamak için görsel dili kullanıyorum. Yapmaya çalıştığım şey aslında insanları bazı şeylere yaklaştırmak çünkü sanat paylaşılan bir şey: eğer bir tecrübeyi paylaşmayı bilmiyorsanız sanatçı olamazsınız” ifadelerini kullandı.

Mıljenko Bengez kimdir?

80'lerin başında resim sanatıyla uğraşmaya başlayan Miljenko Bengez 1954 yılında Zagreb, Hırvatistan'da doğdu. 1987 yılında Slovenya Ljubljana'da ilk solo sergisini gerçekleştiren sanatçı, 1997'den bu yana İtalya Milano'daki L'Incisione Galerisi'nde yaptığı ipek üzerine baskı düzenleme çalışmaları neticesinde "BENGEZ" adında bir monografi yayımladı. Bugüne kadar 80''den fazla sergi açan sanatçının eserleri; Avrupa, Amerika ve Japonya'daki birçok özel koleksiyonun parçasıdır. Miljenko Bengez aynı zamanda 1994 yılından beri Hırvat Sanatçılar Birliği'nin üyesidir.